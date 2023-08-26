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Düğünde yemek kavgası: Garsonları tabancayla vurdular

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#Düğün#Yemek#Kavga
Düğünde yemek kavgası: Garsonları tabancayla vurdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 08:02

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde yapılan yemekli düğünde 3 kişi, kendilerine yemek verilmediği gerekçesiyle tartışıp, kavga ettikleri garson kardeşler Serkan Kanat ile Özkan Kanat’ı tabancayla vurdu. Kardeşlerden Özkan Kanat yaşamını yitirirken Serkan Kanat ise yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde yapılan yemekli düğüne katılan 3 kişi, kendilerine yemek verilmediği gerekçesiyle garson Özkan Kanat ve ağabeyi Serkan Kanat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bu kişiler, tabancayla Kanat kardeşlere ateş etti.

İki kardeş yaralanırken, ihbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özkan Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedaviye alınan Serkan Kanat’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Düğün#Yemek#Kavga

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