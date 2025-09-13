×
Düğünde tavuk döner yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Düğünde tavuk döner yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 112ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 12:15

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlananların sayısı 112’ye yükseldi.

Altınbaşak beldesinde 11 Eylül'de akşam saatlerinde düzenlenen ve 350 kişinin katıldığı düğünde tavuk döner yiyen birçok vatandaş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 12 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yoğun ihbarlar üzerine, Erzincan Valiliği harekete geçti. Altınbaşak beldesine toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle toplam 106 kişi sağlık ekipleri tarafından Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 kişi taburcu edilirken, 67 kişinin tedavisi ayakta yapıldı, 17 vatandaşın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan zehirlenme şüphesiyle bugün de 6 kişi daha hastaneye başvurdu. Erzincan'da düğün yemeğinden zehirlenenlerin toplam sayısı 112’e yükseldi.

