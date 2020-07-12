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Süleyman EKİN/DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Düğünde şoke eden olay! 1 saatte öldü...

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Düğünde şoke eden olay! 1 saatte öldü...
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ANTALYA’da gittiği düğünde ayağından sokulan Hamza Sertel (11), 1 saatte yaşamını yitirdi. Sertel'in ölümüne neyin neden olduğu, otopside belirlenecek.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

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