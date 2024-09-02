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Düğünde 'resmi nikah yapılmadı' kavgası: 8 kişi yaralandı

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#Mesin#Kavga#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 16:18

Mersin'de düğünde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, 2’si bıçakla, 8 kişi yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolundaki düğün salonunda meydana geldi. Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili 1'i bıçağı kullandığı ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Düğünde resmi nikah yapılmadı kavgası: 8 kişi yaralandı

Düğünde resmi nikah yapılmadı kavgası: 8 kişi yaralandı

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#Mesin#Kavga#Düğün

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