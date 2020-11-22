Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Bir saat sonra da annesi yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz, oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.