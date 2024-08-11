Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı, 1 yaralı

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Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ören beldesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.