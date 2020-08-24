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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı

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Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı
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DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde düğünde ateş açılması sonucu Gülhan Çetin’in (55) ölümü, Melek Çakır’ın yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada silahla ateş açtığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynaşlı Bıçkıyanı köyünde, dün akşam, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu boğazından vurulan Gülhan Çetin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Melek Çakır ise tedavi altına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, düğün alanında bulunan kamera ve cep telefonu görüntülerini inceledi. Görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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