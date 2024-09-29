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Düğünde kilolarca altın takıldı, paralar valize sığmadı

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#Kocaeli#Düğün#Gebze
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 09:22

Kocaeli'nde yapılan aşiret düğününe binlerce kişi gelirken geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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Celali Aşireti’ne bağlı Kars’taki Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç’in kızları Şevval, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sosyal tesisin açık alanında yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş insanlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişi katıldı. Davetlilerin takı takmak için birbiriyle yarıştığı düğünde, gelin Şevval Özbağ’a 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilo altın, damat Serhat Özbağ’a ise 4 milyon 50 bin TL takıldı.

Düğünde 8 kişiden oluşan 'toy babaları' denilen aile büyüklerinin sahneye kurulan masalarda teslim aldığı para valize sığmayınca, başka bir çanta daha getirildi. Düğün gecenin geç saatlerine kadar çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla son buldu.

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Düğünde kilolarca altın takıldı, paralar valize sığmadı

Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
Düğünde kilolarca altın takıldı, paralar valize sığmadı

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#Kocaeli#Düğün#Gebze

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