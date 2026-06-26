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Düğünde kavga! Damat dahil 3 kişi yaralandı

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#Bolu#Düğün#Polis
Düğünde kavga Damat dahil 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 01:35

Bolu’da, bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi sırasında gelin ve damat tarafları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale salonda yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bolu#Düğün#Polis

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