Düğünde kavga çıktı, gelin hastanelik oldu

Olay, Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünün bitmesine dakikalar kala iki aileye mensup gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, ayırma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Yunus timleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen taraflar ayrılmayınca coplarla müdahale edildi.

Olayda bir kişi kafasına aldığı darbe ile yaralanırken gelin ve misafirlerden bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ve fenalık geçiren iki kişiyi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

“Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz”

Polis ekiplerinin tarafları ayırması üzerine iki taraf evlerine dağıldı. O sırada polis ekipleri iki aile üyesini barıştırmak için çaba sarf etti. Gelin ve damat tarafından aile büyükleri bir araya gelerek barıştı. O esnada bir şahsın “Bugün burada hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.