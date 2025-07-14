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Düğünde kan aktı! Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

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#Yozgat#Silahlı Kavga#Muhtar
Düğünde kan aktı Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 23:01

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.G. köydeki bir düğünde karşılaştı.

SEKEN KUŞUN İLE YARALANDI

Taştışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G., silahla ateş açtı. Yalçın Akdemir ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Akdemir ağır yaralanırken, K.A. isimli bir kişi de seken kurşunla yaralandı.

Düğünde kan aktı Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

Muhtar ve oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.A. ise Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yozgat#Silahlı Kavga#Muhtar

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