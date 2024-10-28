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Düğünde ilginç sürpriz... Mezar taşı ve 'acı kaybımız' yazılı çelenkle gelip helallik aldılar

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#Düğün#Damat#Gelin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:53

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğüne gelen damadın arkadaşları evliliğe adım atan arkadaşları için mezar taşı yaptırdılar, evlenmeden önceki hayatı için helallik aldılar.

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Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğününe katılanlar damadın arkadaşlarının ilginç sürprizine tanık oldular. Düğüne üzerinde damadın isminin yazılı olduğu ve ölüm tarihi 26.10.2024 ile ölüm nedeni "Evlilik" yazılı olduğu mezar taşı ile gelen damadın arkadaşları, düğüne katılanları tebessüm ettirdi.

Düğünde ilginç sürpriz... Mezar taşı ve acı kaybımız yazılı çelenkle gelip helallik aldılar

Cenazelere gönderilen "Acı kaybımız" yazılı çelenk ile mezar taşını taşıyan arkadaşları kendi aralarından seçtikleri bir hocadan da tıpkı bir cenazedeki gibi evlenen arkadaşları için helallik aldılar.

Düğünde ilginç sürpriz... Mezar taşı ve acı kaybımız yazılı çelenkle gelip helallik aldılar

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Renkli anların yaşandığı düğünde "Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?" ve "Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?" gibi sorularla helallik istemesinin ardından arkadaşları damada haklarını helal ederken, düğün hediyesi takı olarak emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni hediye ederek hediyelerini damadın boynuna astılar.

Düğünde ilginç sürpriz... Mezar taşı ve acı kaybımız yazılı çelenkle gelip helallik aldılar

Düğünde ilginç sürpriz... Mezar taşı ve acı kaybımız yazılı çelenkle gelip helallik aldılar

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#Düğün#Damat#Gelin

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