Düğünde iki grup arasında bıçaklı müzik kavgası: 3 yaralı

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Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. yaralandı. Yaralılar, düğündekiler tarafından özel araçlarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, düğün sona erdirildi. Öte yandan, fenalaşan bir davetli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.