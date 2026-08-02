×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğünde iki grup arasında bıçaklı müzik kavgası: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Polis#Kavga
Düğünde iki grup arasında bıçaklı müzik kavgası: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 05:59

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. yaralandı. Yaralılar, düğündekiler tarafından özel araçlarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, düğün sona erdirildi. Öte yandan, fenalaşan bir davetli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!