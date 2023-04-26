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Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 10 yaralı

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#Adana#Sarıçam#Düğün
Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 02:49

Adana'da bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Düğüne katılan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, yaşanan arbede sırasında kavgada eden iki gruptan 10 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla düğüne katılan kişiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan şüphelileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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#Adana#Sarıçam#Düğün

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