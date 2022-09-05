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Düğünde havaya ateş açanlara suçüstü: 3 kişi yakalandı

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#Gaizantep#Şahinbey#Düğün
Düğünde havaya ateş açanlara suçüstü: 3 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 12:21

Gaziantep'te polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

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Beydilli Mahallesi’nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.

 

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#Gaizantep#Şahinbey#Düğün

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