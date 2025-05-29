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Düğünde havaya ateş açan başkan yardımcısına gözaltı

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#Başkan Yardımcısı Gözaltında#Havaya Ateş Açma#Söke Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 11:19

Bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Pullukçu gözaltına alındı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı. Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı.

PULLUKÇU GÖZALTINA ALDI

O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

TABANCA BAŞKASINA AİT ÇIKTI

 Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

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#Başkan Yardımcısı Gözaltında#Havaya Ateş Açma#Söke Belediyesi

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