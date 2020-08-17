Düğünde havai fişek atan gençler, İstanbul Emniyet Müdürü'ne yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi.

Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18) , Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.

Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ DENETİMİ TAKİP ETTİ

Arama denetim çalışmalarını İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerinde takip etti. Cadde üzerinde denetimlerde bulunan Zafer Aktaş vatandaşlarla sohbet edip korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara riayet etmelerini söyledi.

"HER OLAY YERİNDE OLACAĞIZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehrin huzuru için durmadan çalışacaklarını ifade ederek, "Uygulamalar her gün düzenli aralıklarla sabah akşam ve ilerleyen saatlerde olacak. İstanbul'un daha güvenli ve huzurlu olması için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 24 saat görev alıp her olay yerinde bizler olacağız uygulamalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.