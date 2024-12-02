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Düğünde halayda çıkan kavga ertesi gün de devam etti! Sokak savaş alanına döndü

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#Esenyurt#Kavga#Halay
Düğünde halayda çıkan kavga ertesi gün de devam etti Sokak savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:22

Tekirdağ Çerkezköy'de bir düğünde gelin ve damat tarafı arasında halayda çıkan tartışma İstanbul Esenyurt'ta sopalı kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki akşam Çerkezköy'de bir düğünde halay esnasında gelin ve damat tarafı arasında tartışma yaşandı.

Çıkan kavgada gelin tarafından bir kişi darbedildi.

Ertesi sabah gelin tarafından bir grup ellerinde sopalarla damat tarafının bulunduğu Esenyurt'taki bir sokağa gitti.

Taraflar arasında çıkan sopalı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü. Olayda şahıslar karşı taraftan bir kişinin aracının camını vurarak kırdı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt#Kavga#Halay

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