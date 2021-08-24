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Gündem
Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Düğünde halay çekilirken çıkan tartışmada öldürüldü

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Düğünde halay çekilirken çıkan tartışmada öldürüldü

Tekirdağ'da bir düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası Erhan A. (28), Ferdi Alparslan'ı (25) bıçaklayarak öldürdü. 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen Erhan A., gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'ndeki bir düğünden sonra meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı karın bölgesinden bıçakladı.

Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.

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