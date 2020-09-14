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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Düğünde halay çeken damat ve 6 kişiye 22 bin 260 lira ceza

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Düğünde halay çeken damat ve 6 kişiye 22 bin 260 lira ceza
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Malatya'da yapılan bir sokak düğününde halay çeken aralarında damadın da bulunduğu 7 kişiye 22 bin 260 lira idari ceza uygulandı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde Y.K.'nin sokak düğünü yaparak evlendiği ancak eğlence sırasında halay çekildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Mahalleye giden jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde gerçekleştirilen düğünü sonlandırdı.

Jandarma ayrıca düğünde müzik eşliğinde halay çeken damat Y.K.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesti.

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