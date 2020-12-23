MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza
GeriGündem Düğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Düğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza
Abone Olgoogle-news

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine rağmen bir düğünde halay çeken 15 kişiye toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kentte koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği ilçelerden biri olan İnegöl’de, bir düğün salonunda geçen hafta yapılan düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, davetlilerin maske takmadığı düğünde, damat ve arkadaşlarının halay çekerken çekilen görüntüleri, tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, damat ile halay çektiği 14 arkadaşına sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 47 bin 700 lira ceza yazdı. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Düğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza

Ayrıca aynı kişilerin, düğün salonu dışı ile evlerinin önünde de eğlence düzenledikleri öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle