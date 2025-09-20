Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs sanatçıya saldırdı: On parmağı birden boğazımdaydı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bir düğün esnasında yaşandı. Düğüne katılanlar arasında yaşanan halay başı mendili tartışması sonrasına alkolü bir şahıs Esin Solist'e saldırdı.

Saldırı anında alkollü şahıs, kadının boğazını sıkarak zor anlar yaşattı. Cep telefonuyla kameraya yansıyan anlarda şarkıcı kadın zor anlar yaşadı. Saldırganın yaklaşık 45 dakika önce de başka bir kişiyle tartıştığını belirten Esin Solist, şahsın kendisine öncelikle "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz yoksa burayı taratırım" dediğini söyledi.

Şikayet üzerine ifadesi alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken

"SALDIRI ANINDA ‘HERHALDE BURAYA KADARMIŞ' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Saldırı anında korktuğunu ifade eden O anları anlatan Esin Solist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Şahıs yaklaşık iki metre boyundaydı. Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Vatandaşlar araya girdi ama bırakmadı, 3-4 dakika boyunca boğuşma yaşandı. O esnada inci ve altın kolyem koptu, olaydan sonra bulunamadı.

Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm. Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum. İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikâyetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.