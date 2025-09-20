×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs sanatçıya saldırdı: On parmağı birden boğazımdaydı

Güncelleme Tarihi:

#HATAY#Halay#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 11:46

Hatay'da düğün esnasında halay başı olmak isteyerek kadın soliste saldıran alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı. Bölgede söylediği şarkılarla Esin Solist olarak tanınan sanatçı, boğazının sıkılarak darp edildiğini söyleyerek, "Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim" dedi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bir düğün esnasında yaşandı. Düğüne katılanlar arasında yaşanan halay başı mendili tartışması sonrasına alkolü bir şahıs Esin Solist'e saldırdı.

Saldırı anında alkollü şahıs, kadının boğazını sıkarak zor anlar yaşattı. Cep telefonuyla kameraya yansıyan anlarda şarkıcı kadın zor anlar yaşadı. Saldırganın yaklaşık 45 dakika önce de başka bir kişiyle tartıştığını belirten Esin Solist, şahsın kendisine öncelikle "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz yoksa burayı taratırım" dediğini söyledi.

Gözden KaçmasınRizede arazi bulamayınca köylüler harekete geçti Bu enteresan yapı dikkat çekiyor | Rizeli zekası diyorlarRize'de arazi bulamayınca köylüler harekete geçti! Bu enteresan yapı dikkat çekiyor | 'Rizeli zekası diyorlar'Haberi görüntüle

Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs sanatçıya saldırdı: On parmağı birden boğazımdaydı

Şikayet üzerine ifadesi alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken Esin Solist, "İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeyoğlunda dehşet Taksici hayatını kaybettiBeyoğlu'nda dehşet! Taksici hayatını kaybettiHaberi görüntüle

"SALDIRI ANINDA ‘HERHALDE BURAYA KADARMIŞ' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Saldırı anında korktuğunu ifade eden O anları anlatan Esin Solist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Şahıs yaklaşık iki metre boyundaydı. Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Vatandaşlar araya girdi ama bırakmadı, 3-4 dakika boyunca boğuşma yaşandı. O esnada inci ve altın kolyem koptu, olaydan sonra bulunamadı.

Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs sanatçıya saldırdı: On parmağı birden boğazımdaydı

Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm. Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum. İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikâyetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.

Gözden KaçmasınRizede sağanak alarmı Köprü çöktü, vatandaşlar mahsur kaldı... Ayder Yaylasının yolu kapandıRize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, vatandaşlar mahsur kaldı... Ayder Yaylası'nın yolu kapandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#HATAY#Halay#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!