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Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti

#Halay Başı#Düğün#Kavga
Düğünde halay başı olma kavgası kanlı bitti

İzmir’in Bornova ilçesinde, düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Düğünde halay başı olma kavgası kanlı bitti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen B.H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.H.'nin göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişiyi yaralayan şüphelinin H.H. olduğu belirledi. Olaydan sonra kaçan H.H.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Düğünde halay başı olma kavgası kanlı bitti

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