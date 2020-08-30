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DHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Düğünde feci ölüm! Beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti

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Düğünde feci ölüm! Beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde havaya ateş açtıktan sonra beline koyduğu tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın Köyü'nde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında havaya ateş açan Fatih Aktaş, telefonunun çalması üzerine tabancayı yeniden beline koymak istedi. Beline yerleştirdiği tabancanın aniden ateş alması sonucu Aktaş karnından ağır yaralandı.

Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından ise cenaze Kalın köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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