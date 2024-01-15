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Düğünde eski sevgili dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

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#Sultanbeyli#Ahmet Taşan#Eski Sevgili
Düğünde eski sevgili dehşeti 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 02:36

Sultanbeyli'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti.

Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düğünde eski sevgili dehşeti 1 ölü 1 yaralı

Düğünde eski sevgili dehşeti 1 ölü 1 yaralı

Düğünde eski sevgili dehşeti 1 ölü 1 yaralı

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#Sultanbeyli#Ahmet Taşan#Eski Sevgili

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