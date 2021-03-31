MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanmıştı! Acı haber
GeriGündem Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanmıştı! Acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanmıştı! Acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanmıştı! Acı haber

Afyonkarahisar'da Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açan A.Y.'nin (27) silahından çıkan mermiyle yaralanan kayınpederi Ali Altın (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı. A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın'ın başına isabet etti. Ali Altın, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Altın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından bir haftadır hastanede tedavisi süren Ali Altın, bugün yaşamını yitirdi. Ali Altın'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve toprağa verileceği belirtildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi