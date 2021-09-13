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Gündem
Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Düğünde ağır yaralanmıştı... Maganda tutuklandı

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Düğünde ağır yaralanmıştı... Maganda tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, katıldığı düğünde Ö.D.'nin (31) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gökhan Karaman'ın (32) sağlık durumu ciddiyetine koruyor. Gözaltına alınan şüpheli Ö.D. ise tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.'nin tabancasından çıkan kurşun, bu sırada yanındaki Gökhan Karaman’ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Karaman'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Bafra Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karaman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı.

Düğünde ağır yaralanmıştı... Maganda tutuklandı

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