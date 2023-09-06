×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Düğünde acı olay... Oyun sırasında kalbine yenik düştü

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Düğün#Hastane
Düğünde acı olay... Oyun sırasında kalbine yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 09:19

Ordu’da akrabalarının düğününde çiftetelli oynayan 50 yaşındaki Erdoğan Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise düğün kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Memleketi Çaybaşı’nın İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul’dan gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların arasında yere düşerek hareketsiz halde yatan Erdoğan Arslan’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğünde acı olay... Oyun sırasında kalbine yenik düştü

3 çocuk babası Erdoğan Arslan’ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul’dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi. Arslan’ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Düğün#Hastane

BAKMADAN GEÇME!