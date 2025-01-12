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Düğünde 9 yaşındaki Kemal'in vurulmasına ilişkin 8 gözaltı

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#Adana#Kemal Azgın#Düğün
Düğünde 9 yaşındaki Kemalin vurulmasına ilişkin 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 14:45

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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#Adana#Kemal Azgın#Düğün

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