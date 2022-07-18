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Düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

#Mersin#Tarsus#Trafik Kazası
Düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Kütüklü Mahallesi TEM otoyolu Adana-Mersin istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Alanya’ya düğüne giden M.A.B.’nin kullandığı otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B., S.G., E.G., D.G., Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Mersin#Tarsus#Trafik Kazası

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