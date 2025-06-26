Düğün yerini değiştirdi

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FORBES dergisine göre 215 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos’un (61) TV sunucusu Lauren Sanchez (55) ile Venedik’te yapacağı düğün, şehirde haftalardır turizm karşıtı grupların hedefi haline geldi. Kentin sembolik mekânlarında günlerce süren pankartlı ve afişli protestolar etkili oldu. 28 Haziran Cumartesi günü kent merkezindeki Scuola Grande della Misericordia’da yapılması beklenen düğün kutlamaları iptal edildi ve etkinlik şehir merkezinin dışındaki Arsenale’ye taşındı.

DÜĞÜN ÜÇ GÜN SÜRECEK

CNN’in haberine göre de düğünün bugün Venedik’te planlanan etkinliklerle başlayacağı iddia edildi. Buna göre Venedik’in Lido Adası’nda verilecek bir partiyle düğün programı başlayacak. Yarın ise San Giorgio Adası’nda çiftin yemin edeceği, 28 Haziran’da ise konserlerle etkinliğin biteceği öngörülüyor.

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ULAŞIM TEKNELERLE

Bezos’un Venedik’i adeta kendisi için rezerve edeceği bu düğün, çevre örgütleri tarafından tepkiyle karşılansa da İtalyan yetkililer, bu düğünün bölge ekonomisini canlandıracağını düşünüyor. Şehirdeki 30 teknenin düğün için ayrıldığı, gondol turlarının da askıya alındığı bildirildi. Venedik hava sahası özel izinler dışında kapatıldı; ancak devlet başkanları gibi yüksek güvenlik gerektiren konuklar için helikopter izni verildiği öğrenildi. Özel jetlerin iniş yaptığı Marco Polo Havalimanı’nda konuklar doğrudan teknelerle şehir merkezine ulaşabilecek.

200 ÖZEL KONUK

Konuklar içinse Venedik’in en lüks otellerinden Gritti Palace, Cipriani ve Aman’ın haftalar öncesinden kapatıldığı bildiriliyor. Başta Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner olmak üzere konuklar önceki gün Venedik’e gelmeye başladı.

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200 kişilik konuk listesi resmen açıklanmasa da Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bill Gates ve Ürdün Kraliçesi Rania gibi isimlerin yüzyılın düğününe katılması bekleniyor.