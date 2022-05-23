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Düğün yapan çifte servet taktılar: 2,5 kilo altın, 2 milyon 200 bin TL para...

#Düğün#Hakkari#Cengiz Çiftçi
Düğün yapan çifte servet taktılar: 2,5 kilo altın, 2 milyon 200 bin TL para...

Hakkari'de iş insanı Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin Tuba Egin’e yaklaşık 2,5 kilo altın takıldı.

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Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Düğün yapan çifte servet taktılar: 2,5 kilo altın, 2 milyon 200 bin TL para...


Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

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Düğün yapan çifte servet taktılar: 2,5 kilo altın, 2 milyon 200 bin TL para...



Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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#Düğün#Hakkari#Cengiz Çiftçi

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