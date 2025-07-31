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Düğün yapabilmek için arkadaşının aile şirketine girdi, cezaevini boyladı | İstediklerini verince 17 soruşturma açıldı

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#Cezaevi#Hapis#Dostluk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 13:36

Ankara'da züccaciyede çalışan Burak Sevinç (22) hakkında, arkadaşı H.B.U.'nun e-ticaret teklifi üzerine banka hesabı açıp kart bilgilerini vermesinin ardından, 17 ayrı dolandırıcılık soruşturması açıldı. Sevinç, yargılandığı 1 dosyada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, cezaevine gönderildi.

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Kentte züccaciyede çalışan Burak Sevinç, iddiaya göre, düğün masraflarını karşılayabilmek için arkadaşı H.B.U.'nun e-ticaret yapılan aile şirketinde işe girdi. Şirkette çalışabilmek için banka hesap bilgileri ve kartını veren Sevinç hakkında 15 gün sonra, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 17 ayrı soruşturma başlatıldı. Saç şekillendirici satışı vaadiyle dolandırılan B.K.K.'nin İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada Burak Sevinç'e, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 166 bin TL adli para cezası verildi. Sevinç, karara itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı ancak itiraz reddedildi.

Düğün yapabilmek için arkadaşının aile şirketine girdi, cezaevini boyladı | İstediklerini verince 17 soruşturma açıldı

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'OĞLUM CEZAEVİNDE'

Burak Sevinç'in annesi Hacer Sevinç Yoldaş (42), nişanlı olan oğlunun masraflarını karşılayabilmek için arkadaşının şirketinde işe girdiğini belirterek, "Düğünümüzü yapamıyorduk, maddi imkanlarımızdan dolayı. Bir arkadaşı teklif sunuyor; 'Benim aile şirketim var, aile şirketimde saç şekillendirici satıyoruz' diyor. 'Bize katılırsan, en azından düğününe bir katkımız olur' diyor. Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor. Şu anda kendisi cezaevinde. Müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde, şikayet geri çekildiği halde, oğlum ömürlük ceza ile yargılanıyor. Oğlumun üzerinde şu an 17 tane dosyası var ve 17 dosyadan 1 tanesi şu anda onaylandı. Şu anda cezaevinde oğlum, 3 yıl 4 ay yatacak. Bir diğer dosyamız istinafta ve her bir dosyadan 3 yıl 4 ay olarak yargılanıyor" dedi.

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Hacer Sevinç Yoldaş, oğlunun banka hesap numaralarının 15 gün karşı tarafta kaldığını, 15 günün sonunda durumu anlayınca hesabını kapattırdığını, ancak hesap üzerinden yapılan usulsüz işlemler nedeniyle yargılamalarının sürdüğünü söyledi.

Düğün yapabilmek için arkadaşının aile şirketine girdi, cezaevini boyladı | İstediklerini verince 17 soruşturma açıldı

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#Cezaevi#Hapis#Dostluk

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