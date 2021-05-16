Düğün ve nikahlar yapılacak mı? Yeni genelgeye göre düğün ve nikahlarda son durum

İçişleri Bakanlığı, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri"ni açıkladı. Yayınlanan genelgeye göre kademeli normalleşme dönemi tedbirleri 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten başlayacak ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Buna göre nikah, düğün ve kına gibi etkinliklerle ilgili detaylar da belli oldu. İşte konuyla ilgili gelişmeler...

Düğün ve nikahlar yapılacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

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