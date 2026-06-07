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Düğün sonrası birbirlerine girdiler... Esenyurt'ta tekmeli yumruklu kavga

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Tartışma#Düğün Kavgası
Düğün sonrası birbirlerine girdiler... Esenyurtta tekmeli yumruklu kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 09:45

Esenyurt'ta bir düğün salonunda taraflar arasında başlayan tartışma, salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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Olay, dün akşam Pınar Mahallesi 1260 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Düğün sonrası birbirlerine girdiler... Esenyurtta tekmeli yumruklu kavga

Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü.
Düğün sonrası birbirlerine girdiler... Esenyurtta tekmeli yumruklu kavga



Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi. O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Esenyurt#Tartışma#Düğün Kavgası

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