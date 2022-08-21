Düğün savaşa döndü! Bir bekçi şehit oldu

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Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak’ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak’ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.



TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR



Bekçilerle vatandaşlar arasında çıkan tartışmanın ardından, bekçilere taş ve kalaslarla saldıran vatandaşlara müdahale eden ekipler, bu sırada biber gazı sıktı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca biber gazından etkilendi. Hemen hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU



Koca’nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.



İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

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Kaldırıldığı hastanede şehit olan mahalle bekçisi Oltun Koca için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, açıklama yayınladı.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.