Düğün savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

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Akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkındaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 30'a yakın kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.