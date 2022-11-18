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Düğün salonundaki gaz kaçağı 107 kişiyi hastanelik etti

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#Kastamonu#Devrekani#Gaz Kaçağı
Düğün salonundaki gaz kaçağı 107 kişiyi hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 11:36

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan törenine katılan 107 kişiyi zehirlendi. Baygınlık geçirip baş dönmesi yaşayan ve hastanelere akın eden vatandaşların106’sının tedavisi tamamlandı, 1 hasta ise Ankara’ya sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı.

Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şu ana kadar Devrekani ve Kastamonu’daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106’sının tedavileri tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

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Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara’ya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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#Kastamonu#Devrekani#Gaz Kaçağı

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