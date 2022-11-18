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 Düğün salonunda gaz sızıntısı! 70 kişi zehirlendi

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#Kastamonu#Gaz Sızıntısı#DÜĞÜN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 01:06

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz, düğün salonundaki nişan törenine katılan 70 kişiyi zehirledi. İlk müdahaleleri yapılan ve aralarında bir de bebeğin bulunduğu vatandaşlardan hayati tehlikeleri olanlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Olay, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler zehirlendi. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 70 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, mide bulantısı şikayetleri ile Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan aralarında bir de bebeğin bulunduğu vatandaşlardan hayati tehlikeleri olanlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vatandaşların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

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#Kastamonu#Gaz Sızıntısı#DÜĞÜN

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