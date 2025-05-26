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Düğün salonunda çöken taş kemerin altında kalmıştı: Doktorun eşi de hayatını kaybetti

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#İzmir#Düğün Salonu#Güler Baltacı
Düğün salonunda çöken taş kemerin altında kalmıştı: Doktorun eşi de hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 21:31

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik çıkışında, kapıdaki taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktorun eşi de hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili ölü sayısı 2'ye yükselirken, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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Olay, 25 Mayıs günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

Düğün salonunda çöken taş kemerin altında kalmıştı: Doktorun eşi de hayatını kaybetti

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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#İzmir#Düğün Salonu#Güler Baltacı

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