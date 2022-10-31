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Düğün salonunda büyük panik! Yeğenine kurşun yağdırdı

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#Kocaeli#Düğün Salonu#Silahlı Saldırı
Düğün salonunda büyük panik Yeğenine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 12:02

Kocaeli'de bir düğünde dayı, yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Boynu, göğsü ve bacağından ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, dayı ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Düğünün ortasında yükselen silah sesleri ve panik anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı.

Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düğün salonunda büyük panik Yeğenine kurşun yağdırdı
Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Öte yandan, vatandaşların pistin ortasında oynadığı esnada, sıkılan silahtan gelen sesler ve yaşanan panik amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde düğüne katılanlar, oyun oynarken üst üste silah sesleri duyuluyor. Vatandaşlar ise oynamayı bırakıp korkuyla kaçışıyor.

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#Kocaeli#Düğün Salonu#Silahlı Saldırı

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