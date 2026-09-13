×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğün salonu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Genç çifti otobüse davet etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Samsun#Tekkeköy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:59

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, düğün günü kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya giden gelin ve damat, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından otobüse davet edilerek ağırlandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla kent merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Erdoğan'a sevgi tezahüratlarında bulundu.

Düğün salonu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğanı karşılamaya gittiler Genç çifti otobüse davet etti

Kalabalığın arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaför salonundan çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın ilgisiyle büyük bir heyecan yaşadı.

Haberin Devamı

Düğün salonu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğanı karşılamaya gittiler Genç çifti otobüse davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifti seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre gelin ve damatla sohbet eden Erdoğan, geline hediye takıp çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.

Düğün salonu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğanı karşılamaya gittiler Genç çifti otobüse davet etti

Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.

Düğün salonu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğanı karşılamaya gittiler Genç çifti otobüse davet etti

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastaneleri hayalimdiCumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastaneleri hayalimdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Samsun#Tekkeköy

BAKMADAN GEÇME!