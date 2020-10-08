Düğün salonu EBA destek noktası oldu

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunu yaşayan öğrencilere destek olmak için düğün salonu EBA destek noktasına dönüştürüldü. Düğün salonuna bilgisayarlar alıp, internet bağlatan belediye, alanı öğrencilere tahsis etti. Tableti, bilgisayarı veya internet erişimi olmayan öğrenciler EBA destek noktasına gidip, uzaktan eğitime katılabiliyor.



’ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDEN GERİ KALMASIN’



Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, "Beldemizde internet altyapısının yeterli olmaması, okulumuzun da kapalı olmasından dolayı uzaktan eğitime destek vermek amaçlı biz de en uygun yer olarak düğün salonumuzu tahsis ettik çocuklarımıza. Çocuklarımız eğitimden geri kalmasınlar diye bilgisayarlar aldık, tabletler aldık. Sabahları çocuklarımızı evlerinden alıp, getiriyoruz, eğitimlerini tamamlıyoruz burada. Bir öğretmen arkadaşımız da ilgilenmek için burada. Öğretmen arkadaşımızın nezaretinde çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmıyorlar. Biz de belediye olarak imkansızlıklardan imkan üreterek, elimizden geleni çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz. Bizde 15 tane ilk ve ortaokullar için bilgisayar var. Anaokulu için ayrı lokalimizi tahsis ettik. Akkoç Mahallemizde de ayrı bir dernek salonumuz var" dedi.



Daha önce internet erişiminde sorun yaşadıklarını ifade eden öğrenciler ise belediyeye EBA destek noktası için teşekkür etti.