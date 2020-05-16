Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu öncesi, düğün salonlarının durumu merak ediliyor. Mart ayından bu yana düğünlerini erteleyen binlerce çiftin yanı sıra bu yaz mevsimi için düğün planlayan çiftler ve aileleri de düğün faaliyetleri için gerekli izinlerin ne zaman verileceğini merak ediyor. İşte, 'Düğünler ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...

11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin başlaması ile beraber düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da merak edilen birçok konu yer alıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da merak edilen birçok konu yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Ancak düğün salonlarının açılacağı tarih ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor.

İlerleyen süreçte kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin gündeme geldiğini belirterek, hem düğün salonu sahiplerinin, hem de düğün bekleyen çiftlerin beklentilerinin söz konusu olduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle düğün salonlarıyla ilgili tedbirlerin alınması durumunda belli başlı kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şöyle konuştu:

"Tabii ki, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile ilgili zor süreçleri atlattık ama yavaş yavaş vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme süreci de gündeme gelmeye başladı. Tabii bununla birlikte malumunuz geçen süreler içinde düğünler ertelendi ve bununla ilgili hem düğün salonları sahibi hem de düğün bekleyen çiftler bu konuda beklentileri söz konusu. Tabii bu konuda çok şey konuşuldu, neler yapılabilir diye. Şu an itibariyle tabii ki bu önümüzdeki ayda yavaş yavaş düğün salonlarıyla ilgili tedbirler alınırsa eğer belli başlı kurallar çerçevesinde düğünler yapılabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonuçta kalabalık bir ortam olduğu için buralarda birebir yakın temastan kaçınmak gerekir. Havalandırmalar çok önemli. Çünkü kapalı ortamlardaki klimalardan bulaş riski artabiliyor."