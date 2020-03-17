Düğün salonları ne zaman açılacak?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle geçiçi bir süre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta gibi yerlerin faaliyetlerine ara verildi. Gözler şimdi özellikle düğün salonlarının yeniden açılacağı tarihte. İşte, konuya dair merak edilenler...
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.
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