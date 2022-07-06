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Düğün magandalarına ceza: 6 bin TL

#İstanbul#Dügün Konvoyu#Trafik
Düğün magandalarına ceza: 6 bin TL

İstanbul Bayrampaşa’da düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, yavaş ilerleyerek trafiği durma noktasına getirdi. Yüksek sesli müzik eşliğinde makas atan bir araca, konvoydaki bir araç arkadan çarptı. Çarpan aracın açılır tavanındaki bir kişi düşmekten son anda kurtuldu.

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Maddi hasarlı kazanın ardından konvoy hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Trafikte seyreden bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçti.

Ekipler, görüntüleri inceleyerek 34 FFB 327 plakalı araç sürücüsü Dilovan Ş., 34 AEP 088 plakalı araç sürücüsü Zafer Ö., 34 BGA 743 plakalı araç sürücüsü Ömer Ç. ve 34 DVY 751 plakalı araç sürücüsü Ömer Ş’yi tespit etti. 4 sürücüye ‘trafiği yavaşlatmak’, ‘makas atmak’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’tan toplam 6 bin 160 TL ceza kesildi.

 

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#İstanbul#Dügün Konvoyu#Trafik

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