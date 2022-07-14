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Düğün magandaları doktora saldırdı

#Adana#Kavga#Hastane
Düğün magandaları doktora saldırdı

Bir düğünde aileler arasında halay sırası nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede de devam edince, acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Yaşanan arbede sırasında boğazı sıkılan bir doktor, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

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Adana Sarıçam’daki bir salonda önceki akşam yapılan bir düğün sırasında iki aile iddiaya göre halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve salon dışına taşıp kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Otomobille hastanelere giden yaralıların yakınları; Balcalı Hastanesi acil servisi girişinde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında bir doktor da darp edildi. Boğazı sıkılan doktor, saldırganların elinden güçlükle kurtuldu. Acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı. Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Görevli doktor arkadaşımız Emniyet birimlerine şikâyetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

 

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#Adana#Kavga#Hastane

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