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Düğün konvoyundaki silahlı magandalar gözaltına alındı

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#İstanbul#Avcılar#Konvoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 13:05

Avcılar’da düğün konvoyunda iki araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahlara da el konuldu.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyunun yolda ilerlediği sırada, bir grup çocuk aracın önünü keserek bahşiş istedi. Bu sırada konvoyda bulunan 2 araçtan havaya ateş açıldı.

Düğün konvoyundaki silahlı magandalar gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonrasında şüphelilerin kimliğkleri tespit edildi. M.A.A. ve Y.D. oldukları belirlenen 2 şüpheli olayda kullandıkları silahlarla yakalandı. Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulanırken, 2 kişi 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

 

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#İstanbul#Avcılar#Konvoy

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