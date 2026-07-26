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DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda korna Ã§almak pahalÄ±ya patladÄ±â€¦ 8 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne para cezasÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Adana Kozan#Korna CezasÄ±#Trafik CezasÄ±
DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda korna Ã§almak pahalÄ±ya patladÄ±â€¦ 8 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne para cezasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 20:58

Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda havalÄ± korna Ã§alarak kent merkezinde gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye neden olan 8 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne polis ekiplerince toplam 168 bin TL idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

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Edinilen bilgiye gÃ¶re, saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyuna katÄ±lan kamyonlarÄ±n Kozan Ã‡evre Yolu, AndÄ±l Caddesi ve Åžehit HÃ¼seyin Soydan Caddesi'nde havalÄ± korna Ã§alarak Ã§evreyi rahatsÄ±z etmesi Ã¼zerine Kozan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri harekete geÃ§ti. BÃ¶lgede yapÄ±lan denetimlerde dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda yer alan 8 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tespit edildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kent merkezinde Ã§evreyi rahatsÄ±z edecek ÅŸekilde havalÄ± korna kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle araÃ§ baÅŸÄ±na 21 bin TL olmak Ã¼zere toplam 168 bin TL idari para cezasÄ± kesildi. Ceza iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± polis ekiplerinden Ã¶zÃ¼r diledi. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, daha sonra dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.

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DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda korna Ã§almak pahalÄ±ya patladÄ±â€¦ 8 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne para cezasÄ±

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#Adana Kozan#Korna CezasÄ±#Trafik CezasÄ±

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