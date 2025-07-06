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Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

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#Düğün Konvoyu Kazası#Samsun#Trafik Kazası
Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 20:54

Samsun'da kız evinden gelini alıp düğün salonuna giden konvoyda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız evinden gelini alıp fuar içindeki düğün salonuna giden düğün konvoyunda bulunan Turan Ç. idaresindeki 06 DLM 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki oturaklara çarptı ardından yol ortasında ters döndü.

Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Turan Ç. ile araçta bulunan Gülsevim Ç., Sevgi Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

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#Düğün Konvoyu Kazası#Samsun#Trafik Kazası

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