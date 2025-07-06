Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız evinden gelini alıp fuar içindeki düğün salonuna giden düğün konvoyunda bulunan Turan Ç. idaresindeki 06 DLM 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki oturaklara çarptı ardından yol ortasında ters döndü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Turan Ç. ile araçta bulunan Gülsevim Ç., Sevgi Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

